Друг Градского рассказал о войне за его наследство

Друг скончавшегося певца Александра Градского, журналист Андрей Караулов, рассказал о войне наследников из-за имущества музыканта, об этом он сообщил в YouTube-канале.

Артист хранил в сейфе 100 миллионов рублей, из-за которых началась борьба, уточнил Караулов. В итоге средства достались вдове Градского, она спрятала деньги под кровать, откуда их похитили преступники. «Когда Саша Градский еще был жив, его сейф был предметом особенного интереса со всех сторон», — заявил друг.

Караулов считает, что вдова музыканта Марина Коташенко не могла подстроить ограбление. Такое преступление обернулось бы для нее тяжкими последствиями. Половину из этих денег она должна отдать детям Градского от предыдущего брака — сыну Даниилу и дочери Марии. Караулов уточнил, что война за наследство только начинается. «За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы», — объяснил журналист. Он знает имена грабителей, но называть их не захотел.

Ранее адвокат Дмитрий Чипчиу уличил вдову Градского в организации постановочного ограбления.

