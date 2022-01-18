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Адвокат уличил вдову Градского в организации постановочного ограбления

Адвокат Чипчиу: вдова композитора Градского Коташенко сговорилась с грабителями
Начало событий в новости У вдовы Градского похитили 100 миллионов рублей во время вооруженного нападения
Александр Градский и Марина Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

В истории с ограблением вдовы композитора, певца Александра Градского Марины Коташенко на 100 миллионов рублей есть много вопросов, передает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Дмитрия Чипчиу.

Юрист уличил вдову Градского в сговоре с грабителями и организации кражи. По его словам, детали дела противоречат себе. Сначала сообщалось, что Коташенко ехала от дома в деревне Глагольево мимо Жедочей. Потом появились данные о том, что она двигалась в сторону Киевского шоссе, где нет села Жедочи.

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Специалист предположил, что дорожно-транспортное происшествие подстроили. «Сами жители Жедочи, а их здесь не больше сотни человек, про вчерашнюю аварию ничего не слышали», — подчеркнул он. По словам Коташенко, женщина отдала грабителям деньги, которые якобы хранились под кроватью. Адвокат отметил, что такая большая сумма не могла лежать там. Сама потерпевшая позвонила в полицию спустя почти семь часов после случившегося.

Он предположил, что ограбление было постановочным. «Человек с кем-то вступил в сговор, чтобы инсценировать якобы ограбление, завладел, и дальше может распоряжаться значительной суммой средств», — предположил он.

Инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске. Трое мужчин сымитировали ДТП, затем вооруженные злоумышленники подсели в автомобиль к Коташенко. Они заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.

Алия Шарафутдинова
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