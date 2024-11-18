Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:40, 18 ноября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал самый модный способ утеплиться зимой

Стилист Рогов назвал меховую манишку самой модной вещью на зиму
Екатерина Ештокина

Фото: IvaFoto / Shutterstock / Fotodom  

Стилист Александр Рогов назвал самый модный способ утеплиться зимой. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам специалиста, актуальным и удобным аксессуаром на зиму станет меховая манишка. «Это классный и функциональный аксессуар, который не только украсит ваш образ, но и не даст вам замерзнуть этой зимой», — заявил он. Данную вещь эксперт посоветовал носить с пальто, кожаным тренчем, жакетом или пуховиком.

Ранее в ноябре российская стилистка Ольга Ким посоветовала носить зимой юбку поверх брюк.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      Летевший из Москвы самолет резко сменил курс и сел в незапланированном месте

      Европа ввела санкции против российских судоходных компаний

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

      Экс-полковник СБУ заявил о низком боевом духе ВСУ из-за отступления

      Назван способ продлить жизнь на 11 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше