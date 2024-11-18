«Тайный сын» Карла III перестал бриться в ноябре в честь борьбы короля с раком

Называющий себя тайным сыном Карла III австралиец решил не бриться ради короля

Житель Австралии, называющий себя тайным сыном короля Великобритании Карла III, решил перестать бриться ради «отца» в ноябре. Об этом пишет Daily Star.

Саймон Чарльз Доранте-Дэй утверждает, что он внебрачный сын Карла III и королевы Камиллы. По его словам, родители отдали его на усыновление, поскольку в момент его рождения они оба были несвободны — Карл III был женат на принцессе Диане, а Камилла была замужем за Эндрю Паркер-Боулзом. Доранте-Дэй сообщил журналистам, что его приемная мать, которая когда-то работала при дворе Елизаветы II, рассказала ему о его истинном происхождении. Его якобы усыновили в 1966 году в Портсмуте, когда ему было еще не исполнилось года. В то время Карлу III было 17 лет, а Камилле — 18.

Австралиец сообщил в соцсетях, что решил принять участие в «Небритябре» в честь борьбы «отца» с раком. «Учитывая, что у короля диагностирован рак простаты, а также то, что я потерял многих близких друзей и членов семьи из-за мужских болезней, я решил, что в этом году сделаю немного добра и соберу средства для "Млвембера." Лично я ненавижу волосы на лице, так что это будет непросто! К Рождеству я буду похож на Санту», — написал Саймон в своем посте в октябре.

На данный момент Саймон собрал 42 австралийских доллара (2,7 тысячи рублей). Его цель — две тысячи долларов (129 тысяч рублей).

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