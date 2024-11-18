Учительница совратила учеников и платила им за секс

KRCG: в США учительница из Миссури совратила нескольких учеников

В США выдвинули обвинения против учительницы из штата Миссури, которая совратила нескольких учеников. Об этом сообщает KRCG.

Кариссу Смит, которая работала учителем в городе Диксон, обвинили в девяти случаях изнасилования лиц, не достигших 18-летнего возраста, а также в преступлениях, связанных с организацией проституции. Кроме того, ее обвинили в двух случаях препятствования осуществлению правосудия.

Две жертвы рассказали, что занимались со Смит сексом, за что она им платила «деньгами, алкоголем и марихуаной». Так же один из учеников рассказал, что учительница совратила и третью жертву, однако она пока не заявляла в полицию.

Смит начала работать в средней школе Диксона в августе 2022 года. В августе 2024-го она уволилась. Ордер на арест бывшей учительницы был выписан 12 ноября, однако в тюрьме округа она в качестве заключенной не числится.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая совратила 13-летнего подростка. В тюрьме оказалась 43-летняя Коллин Джо Матарико, которая работала учителем в одной из школ долины Сан-Фернандо.

