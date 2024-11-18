Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:07, 18 ноября 2024Из жизни

Учительница совратила учеников и платила им за секс

KRCG: в США учительница из Миссури совратила нескольких учеников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Carissa Smith

Carissa Smith. Фото: Pulaski County Jail

В США выдвинули обвинения против учительницы из штата Миссури, которая совратила нескольких учеников. Об этом сообщает KRCG.

Кариссу Смит, которая работала учителем в городе Диксон, обвинили в девяти случаях изнасилования лиц, не достигших 18-летнего возраста, а также в преступлениях, связанных с организацией проституции. Кроме того, ее обвинили в двух случаях препятствования осуществлению правосудия.

Две жертвы рассказали, что занимались со Смит сексом, за что она им платила «деньгами, алкоголем и марихуаной». Так же один из учеников рассказал, что учительница совратила и третью жертву, однако она пока не заявляла в полицию.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Смит начала работать в средней школе Диксона в августе 2022 года. В августе 2024-го она уволилась. Ордер на арест бывшей учительницы был выписан 12 ноября, однако в тюрьме округа она в качестве заключенной не числится.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая совратила 13-летнего подростка. В тюрьме оказалась 43-летняя Коллин Джо Матарико, которая работала учителем в одной из школ долины Сан-Фернандо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разрешение Байдена на удары ВСУ вглубь России обсуждают сторонники и противники. Что говорят в США, Киеве и Москве?

      Учительница совратила учеников и платила им за секс

      В России предложили увеличить штрафы за нарушение ПДД

      В США предупредили Украину после решения Байдена по ударам вглубь России

      Япония допустила ужесточение санкций против России и КНДР

      Над российским регионом сбили 26 беспилотников

      Эрдоган раскритиковал работу ООН

      Маск предупредил о потенциальном ответе России из-за разрешения на удары вглубь страны

      Российский депутат призвал срочно отстранить Байдена от власти

      В российском регионе сообщили об отражении атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше