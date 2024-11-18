Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:25, 18 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о курировании Западом тайных тюрем на Украине

Экс-сотрудник СБУ Мазур: тайные тюрьмы Украины курируют спецслужбы Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Деятельность тайных тюрем и пыточных на территории Украины стала возможна при согласовании и покровительстве западных спецслужб, заявил бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, западные специальныке службы знают данные о количестве тюрем, о «заключенных».

«100 процентов курируют, все и все знают, нет такого, чтобы кто-то что-то не знал. Это не осуществляется без разрешения», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства. Он назначил 12 человек министерские посты за 12 дней после выборов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я в шоке, я друга потерял». Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронят 19 ноября. Как о нем отзывались коллеги?

      Популярная российская блогерша рассказала об учебе в школе с порноактрисой

      Экс-сотрудник СБУ заявил о скрытых поставках оружия НАТО Украине после 2014 года

      Экс-сотрудник СБУ рассказал о пыточных на Украине

      Экс-сотрудник СБУ рассказал о рассмотрении Киевом варианта провести зачистку Донбасса

      Мадуро оценил разрешение Украине на удары вглубь России

      Блогер назвал странные для россиян традиции в Южной Корее

      Стало известно о курировании Западом тайных тюрем на Украине

      Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

      В команде Трампа отреагировали на решение Байдена об ударах по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше