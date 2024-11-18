Экс-сотрудник СБУ Мазур: тайные тюрьмы Украины курируют спецслужбы Запада

Деятельность тайных тюрем и пыточных на территории Украины стала возможна при согласовании и покровительстве западных спецслужб, заявил бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, западные специальныке службы знают данные о количестве тюрем, о «заключенных».

«100 процентов курируют, все и все знают, нет такого, чтобы кто-то что-то не знал. Это не осуществляется без разрешения», — подчеркнул он.

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