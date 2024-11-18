Умер автор известных картин из Третьяковской галереи

Умер художник Чесноков-Ладыженский, чьи картины хранятся в Третьяковской галерее

Известный художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее, ушел из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщила его супруга Елена Ржевская в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам женщины, Чесноков-Ладыженский работал над новыми картинами до последних дней жизни.

«Он работал за мольбертом до самого последнего дня. А его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать. Сейчас проходит его юбилейная выставка "Многоликий Город", которая оказалась посмертной», — написала она в посте.

Чесноков-Ладыженский родился в 1954 году в Москве и был членом Творческого союза художников России. Картины автора хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, музея «Морсбройх» и концерна Preussag в Германии, а также в частных собраниях в Австрии, Венгрии, Германии и Италии.

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