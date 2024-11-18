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15:21, 18 ноября 2024Мир

Байден ушел в джунгли

Байден развернулся и ушел в джунгли после выступления
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в джунглях Амазонки в Бразилии резко развернулся и ушел в лес. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Одетый в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки, в своих фирменных солнцезащитных очках-авиаторах, 81-летний уходящий президент США отвернулся от трибуны и направился в зелень», — отмечается в материале издания.

Авторы напоминают, что Байден стал первым президентом Соединенных Штатов, посетившим Амазонку. Предполагается, что он после речи намеренно развернулся и ушел в лес, чтобы сделать фотосессию, которая привлечет внимание к деградации лесов вследствие изменения климата.

Ранее Байден отказался отвечать на вопрос о разрешении наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. Таким образом, он ушел от ответа на вопрос о санкционировании применения Украиной вооружений данного типа.

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