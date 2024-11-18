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16:55, 18 ноября 2024Мир

В Бразилии открылся саммит G20

В Рио-де-Жанейро открылся саммит G20
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G20

Фото: Ricardo Stuckert / Brazilian Presidency / Reuters

В бразильском городе Рио-де-Жанейро 18 ноября открылся двухдневный саммит стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что для обеспечения безопасности встреч на высшем уровне Минобороны Бразилии привлекло 9000 военных. Мероприятие проводится в музее современного искусства (МАМ).

Ранее по поручению президента России Владимира Путина на саммит прибыла российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ожидается, что глава МИД выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также о реформе глобальных институтов.

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