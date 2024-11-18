В Германии раскрыли планы по поставкам ВСУ ракет Taurus

Кабмин ФРГ: разрешение США ударов ВСУ вглубь РФ не изменит позицию Шольца

Решение президента США Джо Байдена санкционировать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России не изменит позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, передает портал Regional Heute.

«Правительство Германии действительно было проинформировано о решении Вашингтона санкционировать удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, но нет, это никак не повлияет на решение канцлера Шольца не поставлять ракеты Taurus Украине», — отметил представитель.

Шольц неоднократно выступал против возможности поставок Берлина дальнобойных ракет Taurus Киеву. Он подчеркивал, что считает это решение неправильным и выразил скептицизм относительно дискуссий об атаках на российские объекты с помощью американского и европейского оружия.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По данным The New York Times, решение было принято на фоне якобы задействования Москвой войск КНДР в Курской области.