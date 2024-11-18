В Госдепе раскрыли планы Блинкена на контакты с Лавровым на саммите G20

Госдеп США: Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20 в Бразилии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Нет», — сообщил он на соответствующий вопрос.

Двухдневный саммит проходит 18 и 19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. Для обеспечения безопасности встреч на высшем уровне Минобороны Бразилии привлекло 9000 военных. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20, а также других государств, в том числе Египта, Испании, Катара, Колумбии, Норвегии и Сингапура. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.