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23:00, 18 ноября 2024Мир

В Госдепе раскрыли планы Блинкена на контакты с Лавровым на саммите G20

Госдеп США: Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20 в Бразилии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Нет», — сообщил он на соответствующий вопрос.

Двухдневный саммит проходит 18 и 19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. Для обеспечения безопасности встреч на высшем уровне Минобороны Бразилии привлекло 9000 военных. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20, а также других государств, в том числе Египта, Испании, Катара, Колумбии, Норвегии и Сингапура. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

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