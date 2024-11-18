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13:39, 18 ноября 2024Силовые структуры

В Крыму арестовали имущество родни организовавшего теракты командира спецназа ВСУ

СК арестовал в Крыму имущество родни командира ВСУ Шепцова по делу о терактах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи арестовали имущество, находящее в Крыму и принадлежащее родственникам командира 385-й отдельной бригады морских беспилотников спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитана 1 ранга Александра Щепцова, заочно обвиняемого в России в причастности к терактам на территории полуострова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Родня украинского военнослужащего признана следователями пособниками терроризма. Под обеспечительными мерами находятся земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей. Доходы от использования этого имущества направлялись на финансирование деятельности, направленной против безопасности России, отметили в СК.

По данным следствия, Щепцов с ноября 2023-го по март 2024 года организовал четыре атаки морскими беспилотниками со взрывными устройствами, в результате погиб житель Крыма. Государству причинен многомиллионный ущерб в связи с повреждениями объектов на территории полуострова.

Щепцов заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.

13 ноября Минобороны России сообщило, что беспилотники ВСУ совершили налет на Крым.

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