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17:10, 13 ноября 2024Россия

Украинские беспилотники совершили налет на Крым

Минобороны России заявило о сбитых над Крымом украинских беспилотниках
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили налет на Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российским войскам удалось пресечь попытки атаки с 15:30 по 16:00 по московскому времени. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее на территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотный летательный аппарат. Он попал в пустой резервуар. В сети также появились кадры момента атаки на нефтебазу.

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