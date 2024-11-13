Украинские беспилотники совершили налет на Крым

Минобороны России заявило о сбитых над Крымом украинских беспилотниках

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили налет на Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российским войскам удалось пресечь попытки атаки с 15:30 по 16:00 по московскому времени. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее на территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотный летательный аппарат. Он попал в пустой резервуар. В сети также появились кадры момента атаки на нефтебазу.