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17:29, 18 ноября 2024Мир

В НАТО обвинили Россию в якобы нарушении воздушного пространства

Рютте бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте обвинил Россию в якобы «повторяющихся нарушениях» воздушного пространства НАТО ракетами и беспилотниками (БПЛА), но при этом никаких доказательств своих слов не привел. Об этом сообщает РИА Новости.

«Повторяющиеся проникновения российских ракет и беспилотников в воздушное пространство альянса являются очень опасными и неприемлемыми. Страны НАТО уже усилили свою противовоздушную оборону (ПВО) на восточном фланге и продолжают это делать, так как эти системы остаются нашим приоритетом», — отметил генсек.

Рютте также подчеркнул, что для стран — участниц военного блока безопасность в регионе Черного моря «также представляет важность, и альянс готов защищать всех своих союзников».

13 ноября Рютте заявил, что Украина находится в проигрышном положении на поле боя, без западной помощи ей сложно будет решить проблемы на фронте.

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