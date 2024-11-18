Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:44, 18 ноября 2024Мир

В России допустили причастность Запада к ударам по Запорожской и Курской АЭС

Жданова: РФ не удивится, если удары по Курской АЭС происходят с подачи Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Москва не удивится, если выяснит, что удары беспилотниками по Запорожской и Курской атомным электростанция (АЭС) происходили с подачи Запада. Об этом заявила РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она подчеркнула, что имеющиеся в распоряжении РФ факты ударов дронов являются неопровержимыми доказательствами террористического ведения боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины. В связи с этим дипломат допустила, что это происходит с подачи западных кураторов.

Ранее Юлия Жданова рассказала, какие страны проявляют особую активность в прямых поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я в шоке, я друга потерял». Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронят 19 ноября. Как о нем отзывались коллеги?

      Зафиксирована превышающая норму температура по всей России

      В российском регионе задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

      Блогер описал российский город в Арктике фразой «даже не верится, что такое у нас бывает»

      В Ираке сообщили об атаке на жизненно важную цель в Израиле

      На Западе объяснили разрешение Байдена на удары вглубь России эмоциями президента США

      В Турции рассказали о «козыре» Трампа на переговорах с Россией

      Глава российского региона раскрыл последствия массового налета беспилотников

      Зеленский высказался про снятие запрета на удары вглубь РФ

      Названо максимальное допустимое время использования презерватива

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше