В России допустили причастность Запада к ударам по Запорожской и Курской АЭС

Жданова: РФ не удивится, если удары по Курской АЭС происходят с подачи Запада

Москва не удивится, если выяснит, что удары беспилотниками по Запорожской и Курской атомным электростанция (АЭС) происходили с подачи Запада. Об этом заявила РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она подчеркнула, что имеющиеся в распоряжении РФ факты ударов дронов являются неопровержимыми доказательствами террористического ведения боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины. В связи с этим дипломат допустила, что это происходит с подачи западных кураторов.

Ранее Юлия Жданова рассказала, какие страны проявляют особую активность в прямых поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине.