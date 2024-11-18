В России оценили реальный рост цен на продукты питания

Финансовый аналитик Антонов: реальный рост цен на продукты в РФ превысил 50 %

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» оценил реальный рост цен на продукты питания в России. По его словам, в 2024 году он превысил 50 процентов.

Эксперт уточнил, что дополнительное инфляционное давление создают ослабление рубля и повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства.

«В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», — заявил Антонов.

Он пояснил, что при расчете официальной инфляции берется во внимание средняя потребительская корзина, которая может существенно отличаться от реальных трат большинства россиян. Особенно эта разница заметна для тех, кто тратит большую часть доходов на еду и товары первой необходимости.

Ранее министр экономики России Максим Решетников рассказал о действиях правительства против инфляции и роста цен. По его словам, отраслевые ведомства анализируют спрос и предложение, чтобы выявить наиболее дорожающие в краткосрочном периоде товары и услуги.