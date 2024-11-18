Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:08, 18 ноября 2024Экономика

В России оценили реальный рост цен на продукты питания

Финансовый аналитик Антонов: реальный рост цен на продукты в РФ превысил 50 %
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» оценил реальный рост цен на продукты питания в России. По его словам, в 2024 году он превысил 50 процентов.

Эксперт уточнил, что дополнительное инфляционное давление создают ослабление рубля и повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства.

«В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», — заявил Антонов.

Он пояснил, что при расчете официальной инфляции берется во внимание средняя потребительская корзина, которая может существенно отличаться от реальных трат большинства россиян. Особенно эта разница заметна для тех, кто тратит большую часть доходов на еду и товары первой необходимости.

Ранее министр экономики России Максим Решетников рассказал о действиях правительства против инфляции и роста цен. По его словам, отраслевые ведомства анализируют спрос и предложение, чтобы выявить наиболее дорожающие в краткосрочном периоде товары и услуги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я в шоке, я друга потерял». Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронят 19 ноября. Как о нем отзывались коллеги?

      Зафиксирована превышающая норму температура по всей России

      В российском регионе задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

      Блогер описал российский город в Арктике фразой «даже не верится, что такое у нас бывает»

      В Ираке сообщили об атаке на жизненно важную цель в Израиле

      На Западе объяснили разрешение Байдена на удары вглубь России эмоциями президента США

      В Турции рассказали о «козыре» Трампа на переговорах с Россией

      Глава российского региона раскрыл последствия массового налета беспилотников

      Зеленский высказался про снятие запрета на удары вглубь РФ

      Названо максимальное допустимое время использования презерватива

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше