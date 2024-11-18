В России упростили покупку банков

ЦБ разрешил не предоставлять бизнес-план при покупке российских банков

Центробанк РФ упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить регулятору, чтобы получить согласие на покупку банка. Соответствующие указания ЦБ вступили в силу 17 ноября.

Как сообщается на его сайте, речь идет об изменениях в порядок представления бизнес-плана, вместо которого теперь достаточно будет сведений об оценке влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость покупателя и приобретаемого им актива, а также в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации.

В результате, уточнили в Центробанке, согласно актуальным требованиям больше нет необходимости утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров.

Ранее стало известно, что Банк России начал следить за соблюдением банками и некредитными финансовыми организациями планов перехода на отечественном программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование. Согласно указу президента РФ, с 1 января 2025 года объекты критической информационной инфраструктуры, которыми в том числе владеют банки, должны будут работать только на российском ПО.