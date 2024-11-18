В России задумались о продлении запрета на вывоз одного вида зерна

Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России

Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из России. Об этом со ссылкой на проект решения ведомства сообщает РИА Новости.

Ограничения на экспорт одного вида зерна за исключением семян для посева и крупы задумали продлить до конца июня 2025 года. Запрет не будет распространяться на поставки крупы в страны, которые входят в Евразийский экономический союз, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж в гуманитарных целях, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Как показало ранее исследование Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство самой популярной (по данным исследования, проведенного летом 2023 года) крупы снизилось в 1,7 раза: 25 тысяч тонн в первом месяце этого года против 43 тысяч тонн годом ранее. По словам заместителя гендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, сентябрьский показатель по выработке риса оказался самым низким с августа 2020 года. Положение дел объясняется, с одной стороны, рекордным производством этой крупы в прошлом сезоне, а с другой, ухудшившейся ценовой конъюнктурой. Кроме того, производители риса так и не дождались отмены запрета на экспорт.

В прошлый раз действие запрета на вывоз риса и рисовой крупы продлили до конца 2024 года. Постановление об этом опубликовано на сайте федерального правительства 6 июля. Такое решение объяснили поддержанием стабильности на внутреннем продовольственном рынке.