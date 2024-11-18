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23:33, 18 ноября 2024Россия

В российском регионе при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

Губернатор Смирнов: при атаке дрона ВСУ на Курскую область погиб мирный житель
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Курской области в результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Атака была совершена на территории Большесолдатского района — дрон попал в легковой автомобиль. «Погиб мирный житель — полученные ранения оказались не совместимы с жизнью», — написал глава региона.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пассажирский автобус в Белгородской области. Водитель получил слепое осколочное ранение ноги.

Также стало известно об атаке беспилотников на Брянскую область. За час над регионом сбили пять украинских дронов.

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