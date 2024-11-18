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20:26, 18 ноября 2024Россия

Пятый за час БПЛА атаковал российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил о пятом за час сбитом беспилотнике
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пятый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Беспилотник удалось сбить подразделениям противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава области.

До этого Богомаз уже сообщал о налете БПЛА. Тогда системе противовоздушной обороны удалось сбить два дрона над Брянской областью. В первом случае пострадавших также не было.

Затем губернатор заявил еще о двух беспилотниках, которые были сбиты силами ПВО.

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