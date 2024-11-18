Пятый за час БПЛА атаковал российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил о пятом за час сбитом беспилотнике

Пятый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Беспилотник удалось сбить подразделениям противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава области.

До этого Богомаз уже сообщал о налете БПЛА. Тогда системе противовоздушной обороны удалось сбить два дрона над Брянской областью. В первом случае пострадавших также не было.

Затем губернатор заявил еще о двух беспилотниках, которые были сбиты силами ПВО.