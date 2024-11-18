В российском регионе сработала система ПВО

В Брянской области сбили два украинских беспилотника

В Брянской области сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники удалось обнаружить и уничтожить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет, добавил глава области, на место прибыли сотрудники экстренных служб.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал губернатор.

В ночь на понедельник, 18 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили почти 59 беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией. В Минобороны подчеркнули, что украинские дроны самолетного типа пытались атаковать пять регионов страны.