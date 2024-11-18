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20:10, 18 ноября 2024Россия

ВСУ второй раз за час атаковали беспилотниками российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил еще о двух сбитых украинских беспилотниках
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Еще два беспилотника сбили за час над Брянской областью. О новой атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого Богомаз уже сообщал о налете БПЛА. Тогда системе противовоздушной обороны удалось сбить два дрона над Брянской областью. В первом случае пострадавших также не было.

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