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12:27, 18 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе в лесу найден скелет человека

В лесу под Петербургом нашли человеческий скелет без рук и головы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в лесу нашли человеческий скелет без рук и головы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, в Зеленогорске сотрудники полиции обнаружили скелет, при этом череп находился на некотором расстоянии, а руки отсутствовали. При осмотре найдена единая карта петербуржца пропавшего в июне 47-летнего мужчины. Останки направлены на установление причин случившегося.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что российский подросток расправился с мужчиной из ревности и был задержан.

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