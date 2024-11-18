В российском регионе в лесу найден скелет человека

В лесу под Петербургом нашли человеческий скелет без рук и головы

В Санкт-Петербурге в лесу нашли человеческий скелет без рук и головы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, в Зеленогорске сотрудники полиции обнаружили скелет, при этом череп находился на некотором расстоянии, а руки отсутствовали. При осмотре найдена единая карта петербуржца пропавшего в июне 47-летнего мужчины. Останки направлены на установление причин случившегося.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что российский подросток расправился с мужчиной из ревности и был задержан.