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11:55, 18 ноября 2024Мир

В Сербии назвали решение США об ударах вглубь России угрозой для мира

Вице-премьер Сербии Вулин: решение об ударах вглубь России несет угрозу для мира
Семен Александров (редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kirill Zykov / BRICS-RUSSIA2024.RU / Reuters

Решение США разрешить Вооруженным силы Украины (ВСУ) об ударах западным дальнобойным оружием вглубь России несет угрозу для мира. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает ТАСС.

«Не существует сербского правительства, которое, находясь в техническом мандате и после проигрыша на выборах, приняло бы решение, способное иметь столь далеко идущие последствия для Сербии, как то, которое принял президент США Джо Байден», — отметил политик.

По его словам, если это решение принято для формального начала третьей мировой войны, то оно принято «в самое подходящее время».

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как заявили собеседники The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы привлекла к участию в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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