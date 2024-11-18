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19:01, 18 ноября 2024Экономика

Влияние открытого окна на стоимость отопления оценили

Эксперт Белолипецкий: открытое окно в квартире не влияет на стоимость отопления
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Открытые окна в квартире не влияют на стоимость отопления. Об этом заявил директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, порядок и способ оплаты за отопление строго прописаны. Для этого используются формулы, куда подставляются данные со счетчиков и площадь квартиры — наличие открытых окон при этом не учитывают. Разница в платежах возникает только из-за того, что в некоторых квартирах потребление по счетчикам больше, чем в других.

Белолипецкий добавил, что исключением может стать дом с горизонтальной разводкой отопления, где каждая квартира подключена индивидуально, а счетчики стоят в большинстве из них. Однако если счетчики есть лишь в паре квартир, на размер платы за ЖКУ это не повлияет.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на отоплении. По словам строительного эксперта Федора Васильева, теплый пол может стать полноценной заменой радиатору, при этом водяной обойдется дешевле электрического.

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