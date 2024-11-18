Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 18 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить на теплом полу

Эксперт Васильев: водяной пол обойдется дешевле электрического
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Volodymyr Maksymchuk / Shutterstock / Fotodom

Теплый пол может стать полноценной альтернативой радиаторам отопления — при этом водяной обойдется дешевле электрического. Нюансы выбора этих систем раскрыл россиянам строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев, пишут «Известия».

Водяной пол — это система проложенных в стяжке пола труб, по которым циркулирует горячая вода от котла или системы центрального отопления. «Вода нагревает поверхность пола, которая, в свою очередь, равномерно прогревает воздух в помещении. Водяной пол, подключенный к котлу или централизованному отоплению, в разы более экономичный, чем электрический», — пояснил специалист.

Однако его установка займет от 4 до 7 сантиметров высоты помещения, поэтому для домов с низкими потолками такой способ обогрева не подойдет. А еще закон запрещает прокладывать водяной теплый пол в многоквартирных домах с центральным отоплением, подчеркнул Васильев.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
Засухи и ураганы уничтожают мировой урожай апельсинов. Смогут ли россияне купить любимый сок на праздники?
Засухи и ураганы уничтожают мировой урожай апельсинов.Смогут ли россияне купить любимый сок на праздники?
13 ноября 2024

При этом электрический пол проще монтировать, и он почти не «съедает» высоту потолка — для стяжки потребуется 1,5 сантиметра. Помимо этого, такая система независима от центрального отопления и может гибко регулироваться в каждом помещении. Основными недостатками этого варианта Васильев назвал высокий расход электроэнергии и нагрузка на электропроводку. Поэтому придется правильно подбирать мощность и сделать заземление.

«Водяной теплый пол подойдет для частных домов и квартир с автономным отоплением и высокими потолками. Электрический теплый пол будет отличным вариантом для частных домов и квартир с центральным отоплением», — резюмировал эксперт.

Ранее Васильев назвал россиянам влагостойкий материал с единственным недостатком. Речь идет о ориентированно-стружечных плитах, которые можно использовать для опалубки под фундамент, в качестве основания под кровельный материал, применять при создании стен каркасных домов или как один из теплоизолирующих слоев при укладке пола.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

      Экс-полковник СБУ заявил о низком боевом духе ВСУ из-за отступления

      Назван способ продлить жизнь на 11 лет

      Предсказана долгая борьба за наследство Светличной

      На Украине заявили о риске обрушения фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше