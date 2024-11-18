Россиянам назвали способ сэкономить на теплом полу

Эксперт Васильев: водяной пол обойдется дешевле электрического

Теплый пол может стать полноценной альтернативой радиаторам отопления — при этом водяной обойдется дешевле электрического. Нюансы выбора этих систем раскрыл россиянам строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев, пишут «Известия».

Водяной пол — это система проложенных в стяжке пола труб, по которым циркулирует горячая вода от котла или системы центрального отопления. «Вода нагревает поверхность пола, которая, в свою очередь, равномерно прогревает воздух в помещении. Водяной пол, подключенный к котлу или централизованному отоплению, в разы более экономичный, чем электрический», — пояснил специалист.

Однако его установка займет от 4 до 7 сантиметров высоты помещения, поэтому для домов с низкими потолками такой способ обогрева не подойдет. А еще закон запрещает прокладывать водяной теплый пол в многоквартирных домах с центральным отоплением, подчеркнул Васильев.

При этом электрический пол проще монтировать, и он почти не «съедает» высоту потолка — для стяжки потребуется 1,5 сантиметра. Помимо этого, такая система независима от центрального отопления и может гибко регулироваться в каждом помещении. Основными недостатками этого варианта Васильев назвал высокий расход электроэнергии и нагрузка на электропроводку. Поэтому придется правильно подбирать мощность и сделать заземление.

«Водяной теплый пол подойдет для частных домов и квартир с автономным отоплением и высокими потолками. Электрический теплый пол будет отличным вариантом для частных домов и квартир с центральным отоплением», — резюмировал эксперт.

Ранее Васильев назвал россиянам влагостойкий материал с единственным недостатком. Речь идет о ориентированно-стружечных плитах, которые можно использовать для опалубки под фундамент, в качестве основания под кровельный материал, применять при создании стен каркасных домов или как один из теплоизолирующих слоев при укладке пола.