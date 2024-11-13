Россиянам назвали влагостойкий стройматериал с единственным недостатком

Эксперт Васильев: единственный недостаток ОСП — плохая паропроницаемость

У ориентированно-стружечных плит (ОСП) есть лишь один недостаток — плохая паропроницаемость. При этом данный стройматериал является влагостойким и прочным, пишет NEWS.ru со ссылкой на строительного эксперта, гендиректора компании «ГЛАВСНАБ» Федора Васильева.

ОСП состоят из древесных стружек, которые склеены под высоким давлением специальным составом с содержанием смолы. Стружку делают из хвойных деревьев — сосны, ели и лиственницы, уточнил эксперт. Среди плюсов материала Васильев отметил легкость, низкую теплопроводность, хорошее звукопоглощение, влагостойкость и прочность.

«Недостаток один — плохая паропроницаемость. Из-за обилия клеевого состава и смол плита не "дышит". Из ОСП делают опалубку под фундамент, кладут в качестве основания под кровельный материал, применяют при создании стен каркасных домов или как один из теплоизолирующих слоев при укладке пола», — пояснил специалист.

Васильев подчеркнул, что ОСП содержат фенольные смолы, которые выделяют формальдегид и фенол и могут навредить человеку. Однако есть плиты с другим клеящим составом на основе мочевиноформальдегидной смолы — он менее опасен для людей и экологии.

«Рекомендую выбирать для своих работ материалы с пометкой Е0 или Е1, а уже купленные плиты покрасить или обработать антисептической пропиткой. Вредный эффект можно уменьшить, если обшить ОСП-плиты поверх гипсокартоном, вагонкой или фанерой», — посоветовал эксперт.

Ранее россиян призвали не откладывать ремонт жилья, если на него есть деньги. В будущем цены на работы подрядчиков и стройматериалы могут вырасти, а накопления — обесцениться.