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16:28, 18 ноября 2024Мир

Во Франции указали на бесполезность решения Байдена по ударам ВСУ по России

Politico: решение Байдена разрешить удары ВСУ по России не изменит баланс сил
Семен Александров (редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Решение президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары вглубь России дальнобойным оружием не изменит баланс сил. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного французского военного чиновника.

«Это может замедлить события, но не остановить их», — отметил источник издания. По его словам, конфликт на Украине — это «промышленная война», в которой победит тот, кто производит больше оружия в долгосрочной перспективе.

Ранее действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как заявили собеседники The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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