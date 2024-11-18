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04:52, 18 ноября 2024Забота о себе

Врач рассказала об опасности шоколада для ряда россиян

Врач-эндокринолог Подорожнюк запретила есть много шоколада людям с гипертонией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Кристина Подорожнюк заявила, что шоколад содержит в себе полезные микроэлементы, однако некоторым людям стоит ограничить потребление этого продукта. Об этом эксперт высказалась в беседе с РИА Новости.

Подорожнюк заявила, что одна полоска шоколада в день не принесет сильного вреда организму. «Если переедать его и употреблять в большом количестве, то это как минимум может привести к ожирению, к избыточной массе тела, проблемам с печенью», — предупредила она.

Людям, страдающим этими заболеваниями, врач запретила есть много шоколада. По ее словам, это продукт не должен быть включен в ежедневный рацион.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев призвал людей с болезнями почек не увлекаться шоколадом и орехами. Также он призвал ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калия, включая авокадо.

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