Врач рассказала об опасности шоколада для ряда россиян

Врач-эндокринолог Подорожнюк запретила есть много шоколада людям с гипертонией

Врач-эндокринолог ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Кристина Подорожнюк заявила, что шоколад содержит в себе полезные микроэлементы, однако некоторым людям стоит ограничить потребление этого продукта. Об этом эксперт высказалась в беседе с РИА Новости.

Подорожнюк заявила, что одна полоска шоколада в день не принесет сильного вреда организму. «Если переедать его и употреблять в большом количестве, то это как минимум может привести к ожирению, к избыточной массе тела, проблемам с печенью», — предупредила она.

Людям, страдающим этими заболеваниями, врач запретила есть много шоколада. По ее словам, это продукт не должен быть включен в ежедневный рацион.

Ранее уролог-андролог Артур Богатырев призвал людей с болезнями почек не увлекаться шоколадом и орехами. Также он призвал ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калия, включая авокадо.