Surveys in Geophysics: на Земле сократились объемы пресной воды

Международная группа ученых, опираясь на данные спутников NASA-German, обнаружила значительное сокращение объема пресной воды на Земле, начавшееся в мае 2014 года. Исследование опубликовано в журнале Surveys in Geophysics.

Согласно результатам, с 2015 по 2023 год средний объем пресной воды на суше, включая поверхностные воды, такие как озера и реки, а также подземные водоносные горизонты, оказался на 1200 кубических километров ниже среднего уровня, зафиксированного в период с 2002 по 2014 год. Это уменьшение сравнимо с потерей воды в объеме, в два с половиной раза превышающем озеро Эри.

Для проведения анализа ученые использовали спутниковую миссию Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), управляемую НАСА и немецкими партнерами. Спутники измеряют колебания гравитации Земли, что позволяет фиксировать изменения в массе воды на суше и под землей. Первые спутники GRACE были запущены в 2002-м и работали до 2017 года, а новые спутники GRACE-FO начали работу в 2018-м.

Согласно данным GRACE, сокращение запасов пресной воды началось с масштабной засухи в Бразилии, которая позже распространилась на другие регионы мира, включая Австралазию, Северную Америку, Европу и Африку. Повышение температуры океана в Тихом океане в период 2014-2016 годов привело к изменению атмосферных течений и осадков.

Несмотря на окончание феномена Эль-Ниньо, глобальные запасы пресной воды не восстановились, а 13 из 30 самых серьезных засух были зафиксированы после 2015 года. Ученые предполагают, что причиной устойчивого дефицита пресной воды может быть глобальное потепление, приводящее к более интенсивным, но редким осадкам, которые не успевают впитываться в почву.

Исследователи считают, что текущие изменения в климате, включая более теплые годы и сокращение запасов пресной воды, могут свидетельствовать о долгосрочных последствиях глобального потепления. Прогнозы остаются неопределенными, но ученые ожидают, что дальнейшие наблюдения помогут уточнить понимание этих процессов и их влияние на водные ресурсы планеты.