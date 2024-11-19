Аргентина передумала блокировать принятие декларации G20

Аргентина не будет блокировать принятие итоговой декларации саммита G20

Аргентина передумала блокировать принятие итоговой декларации Большой двадцатки (G20), несмотря на несогласие с некоторыми пунктами. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского президента Хавьера Милея, передает РИА Новости.

«Не препятствуя декларации лидеров, президент Хавьер Милей четко обозначил во время выступления на саммите G20, что не согласен с различными пунктами повестки, среди них продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая схема, нарушение суверенитета глобальных институтов управления», — указано в сообщении.

Отмечается, что Милей также не согласен с представлением, что вмешательство государства является формой борьбы с голодом. По его мнению, необходимо убрать государство в качестве посредника и «дерегулировать» экономику для облегчения торговли.

Ранее представители Аргентины выразили несогласие с положениями итогового коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за пунктов о налогообложении и экологии и грозились заблокировать его принятие.