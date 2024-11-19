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15:45, 19 ноября 2024Мир

Брейвик выбрил буквы Z на голове и поддержал Россию

NRK: Брейвик выбрил буквы Z на голове и выступил с речью в поддержку России
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)
Андерс Брейвик

Андерс Брейвик. Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters

Норвежский террорист Андерс Брейвик выбрил на голове две буквы Z. Об этом сообщает издание NRK.

Правый экстремист перед началом заседания суда, назначенного по его ходатайству об условно-досрочном освобождении (УДО), выступил с речью в поддержку России, Ирана, Китая и Северной Кореи. На самом заседании Брейвик заявил, что не раскаивается в содеянных им преступлениях.

В феврале Брейвик проиграл суд по условиям его содержания в тюрьме. Это был третий его иск против властей о нарушении прав человека. Аналогичные иски были рассмотрены в 2016 и 2022 годах, но требования Брейвика не были удовлетворены.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта, жертвами которых стали 77 человек. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, но судьи смогут продлевать его.

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