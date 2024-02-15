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23:00, 15 февраля 2024Мир

Норвежский террорист Брейвик проиграл суд по условиям содержания в тюрьме

Reuters: террорист Брейвик проиграл суд по условиям содержания в тюрьме
Андерс Брейвик

Андерс Брейвик. Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuter

Норвежский террорист Андерс Брейвик проиграл суд по условиям его содержания в тюрьме, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение суда в Осло.

Отмечается, что правый экстремист в четверг, 15 февраля, проиграл дело против государства Норвегия, в котором требовал сменить условия содержания в заключении, считая их «бесчеловечными».

«Суд пришел к выводу, что условия приговора нельзя назвать непропорционально обременительными», — отмечается в материале. Защита осужденного намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Ранее стало известно, что Брейвик просил суд снять ограничения на его коммуникацию с внешним миром. На судебном заседании, которое состоялось 8 января, в тюрьме Рингерике, Тиристранд, один из адвокатов, Ойстейн Сторрвик, рассказал, что его подзащитный больше не хочет жить и находится в «глубокой депрессии».

Это третий иск Брейвика против властей о нарушении прав человека. Аналогичные дела были рассмотрены в 2016 и 2022 годах, но требования заключенного не были удовлетворены. Очередное заявление было подано в августе 2023 года.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта, жертвами которых стали 77 человек. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, но судьи смогут продлевать его.

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      Марина Совина
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