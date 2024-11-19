Чернокожий турист побывал в российской электричке и поделился восторженными эмоциями

Турист из Конго Чарли пришел в восторг от поездки на российской электричке

Чернокожий турист из Конго, который проживает во Владивостоке, побывал в российской электричке и поделился с подписчиками восторженными эмоциями. Ролик путешественник по имени Чарли опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам мужчины, электричка — лучший способ добраться до дачи, поскольку это всегда приключение. Например, его удивило, что в поездке торговцы продают всякие ненужные вещи. «По типу удлиняющейся вилки 700 в одном, в которой и нож, и вилка, и тарелка, и Лада Гранта», — пошутил Чарли.

Кроме того, его приятно удивило, что в электричках всегда едет много бабушек, которые везут с собой рассады, цветы и кабачки. «Если вдруг электричка в лесу застрянет, можно будет еще месяц этим питаться», — рассказал путешественник.

Ранее Чарли делился с подписчиками восторженными впечатлениями от посещения Владивостока. Он отметил, что его душа радуется в этом городе. Также житель Конго отдельно удивился тому, как играют с собаками во Владивостоке.