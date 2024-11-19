«Человека из 90-х» с пистолетом ТТ заподозрили в подрыве машины главы российского завода

Подозреваемому в организации подрыва машины главы БСМЗ в Петербурге стало плохо

Начало событий в новости Раскрыты подробности задержания «человека из 90-х» с заряженным пистолетом ТТ

Пойманный в Петербурге с пистолетом ТТ «человек из 90-х» 54-летний заместитель начальника отдела федерального казенного учреждения «Управление дороги "Северо-Запад"» (Упрдор) Вячеслав Иванов подозревается в организации подрыва автомобиля гендиректора «Балтийского судомеханического завода» (БСМЗ) Игоря Малькина в 1998 году. Об этом сообщает 78.ru.

Следствие считает, что Иванов был заказчиком и организатором преступления. В частности, он собственноручно изготовил взрывчатку, использованную для подрыва машины.

На допросе у следователя Иванову стало плохо, его увезли на обследование в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По данным Следственного комитета России, 15 июня 1998 года трое соучастников преступления под видом сотрудников милиции на дороге остановили автомобиль, в котором находились водитель Михаил Петухов, гендиректор БСМЗ Игорь Малькин со своим заместителем по кадрам Владимиром Сериковым. Лжемилиционеры, отвлекая внимание водителя и пассажиров, подложили в салон взрывное устройство, которое позже привели в действие. В результате взрыва водитель не выжил от полученных ранений, а топ-менеджеры завода попали в реанимацию.

Ранее 19 ноября сообщалось о задержании Иванова с пистолетом ТТ. По делу в мае был арестован экс-полковник МВД России Михаил Смирнов, которого также обвиняют в расправе над журналистом «Агентства журналистских расследований» Максимом Максимовым в 2004 году.

