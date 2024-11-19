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15:55, 19 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания «человека из 90-х» с заряженным пистолетом ТТ

В Петербурге поймали мужчину по подозрению в организации убийства в 1998 году
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержанный «человек из 90-х» с заряженным пистолетом системы Токарева (ТТ, «Тульский Токарев») подозревается в организации расправы над сотрудниками одного из заводов города, расположенного на территории порта, произошедшей в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Его задержали по уголовному делу, возбужденному в июне 1998 года по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство по найму, совершенное группой лиц общеопасным способом»). Сейчас следствие решает вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Отмечается, что силовики провели обыск по его месту жительства и обнаружили пистолет системы «ТТ» и патроны к нему.

По данным следствия, задержанный — уроженец Калининградской области. Он заказал расправу над сотрудником одного из заводов города, расположенного на территории порта. Затем, 15 июня 1998 года трое соучастников под видом милиционеров остановили на проезжей части дороги, ведущей на Турухтанные острова, автомобиль, внутри которого находились работники завода. После этого они отвлекли внимание пассажиров автомобиля и поместили под водительское сидение взрывное устройство, которое сдетанировало после того, как автомобиль с пострадавшими отъехал от них. В результате один из потерпевших не выжил, а двое других получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что задержанный — заместитель начальника одного из отделов ФКУ Управления дороги (Упрдор) «Северо-Запад» Вячеслав Иванов. По его словам, с заряженным оружием ему было спокойнее, потому что на него уже было совершено десяток покушений.

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