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07:01, 19 ноября 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ рассказал о пытках людей в полиции Покровска

Экс-полковник СБУ Мазур рассказал о пытках людей в здании полиции в Покровске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские силовики пытали людей в Покровске (Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

По его словам, в подвале здания полиции размещались пыточные камеры, в которых оказывались невиновные люди. В частности, он вспомнил историю двоих пострадавших бизнесменов, которые оказались в Покровске проездом. «Их трое суток пытали, пока жена не подняла, так сказать, реальный кипиш», — поведал он. Свидетель добавил, что задержанных не отпускали еще неделю, дожидаясь, пока сойдут следы пыток.

Ранее военный корреспондент Russia Today Мурад Газдиев показал усыпанную телами и техникой ВСУ дорогу на Покровск. По его словам, по уничтоженной технике, переданной западными партнерами Киеву, можно «буквально составить карту отступления ВСУ».

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