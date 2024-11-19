Россиянам дали совет по борьбе с заводчиками экзотических животных

Экзотолог Прибыш: домашние ежи, белки и крысы могут переносить бешенство

Новое законодательство запрещает заводить в квартире диких животных, также существуют нормы, ограничивающие число питомцев на жилплощади. Куда жаловаться на любителей экзотики за стенкой и заводчиков, россиянам рассказали в передаче Пятого канала «Страна советов».

Первое, на что жалуются соседи тех, кто разводит в квартире питомцев — отсутствие места. Держать десятки животных на скромной жилплощади нельзя — это не только портит жизнь другим жильцам, вынуждая их жить с круглосуточным лаем и вездесущим запахом аммиака. По закону, на каждые 12 «квадратов» можно держать не больше одной крупной или двух мелких собак, либо трех кошек. На большое количество питомцев рассчитан частный дом: за городом животных безопаснее отправлять на свободный выгул, а соседи живут в относительном отдалении.

Также соседи зачастую обращаются в полицию, опасаясь чем-либо заразиться от диких животных. Ежи, белки и такие грызуны, как, к примеру, крысы, могут переносить бешенство и другие опасные для человека заболевания, предупреждает экзотолог Полина Прибыш. Если в семье есть младенец, заводить кого-то, кроме собак или кошек, рискованно. Хищный питомец будет всегда представлять опасность для хозяев вне зависимости от того, как давно его приручили. Нельзя забывать, что безразличие к жалобам других жильцов — повод для обращения в суд или прокуратуру. Поэтому игнорировать потребности других жильцов недопустимо.

Ранее на незаконный питомник в квартире пожаловались в Приморском крае. В своем доме местная жительница развела 65 кошек. Животных содержали в полной антисанитарии, хозяйка приходила в квартиру раз в неделю, чтобы оставить корм. В такой обстановке котята быстро подхватывали инфекции и не выживали.