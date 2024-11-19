Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:12, 19 ноября 2024Экономика

Россиянам дали совет по борьбе с заводчиками экзотических животных

Экзотолог Прибыш: домашние ежи, белки и крысы могут переносить бешенство
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новое законодательство запрещает заводить в квартире диких животных, также существуют нормы, ограничивающие число питомцев на жилплощади. Куда жаловаться на любителей экзотики за стенкой и заводчиков, россиянам рассказали в передаче Пятого канала «Страна советов».

Первое, на что жалуются соседи тех, кто разводит в квартире питомцев — отсутствие места. Держать десятки животных на скромной жилплощади нельзя — это не только портит жизнь другим жильцам, вынуждая их жить с круглосуточным лаем и вездесущим запахом аммиака. По закону, на каждые 12 «квадратов» можно держать не больше одной крупной или двух мелких собак, либо трех кошек. На большое количество питомцев рассчитан частный дом: за городом животных безопаснее отправлять на свободный выгул, а соседи живут в относительном отдалении.

Также соседи зачастую обращаются в полицию, опасаясь чем-либо заразиться от диких животных. Ежи, белки и такие грызуны, как, к примеру, крысы, могут переносить бешенство и другие опасные для человека заболевания, предупреждает экзотолог Полина Прибыш. Если в семье есть младенец, заводить кого-то, кроме собак или кошек, рискованно. Хищный питомец будет всегда представлять опасность для хозяев вне зависимости от того, как давно его приручили. Нельзя забывать, что безразличие к жалобам других жильцов — повод для обращения в суд или прокуратуру. Поэтому игнорировать потребности других жильцов недопустимо.

Ранее на незаконный питомник в квартире пожаловались в Приморском крае. В своем доме местная жительница развела 65 кошек. Животных содержали в полной антисанитарии, хозяйка приходила в квартиру раз в неделю, чтобы оставить корм. В такой обстановке котята быстро подхватывали инфекции и не выживали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

      Любопытные рысята вышли на «стажировку» и попали на видео

      Перечислены самые опасные для школьников продукты

      Малышева назвала три правила при уборке туалета

      Москвичам пообещали аномальный декабрь

      Россиян предупредили о подорожании шампанского

      В России увеличили выпуск боевых пистолетов

      Еще одна вещь из 1990-х вновь вернулась в моду

      Бьянка подняла цены на выступления перед Новым годом

      Информация о принудительной паспортизации в Запорожье не подтвердилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше