Федосеева-Шукшина вспомнила об удивившем ее подарке Левкина

Актриса Федосеева-Шукшина рассказала о подаренной Владимиром Левкиным иконе

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина вспомнила об удивившем ее подарке от бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Ее слова приводит MK.RU.

По словам артистки, ее с исполнителем связывали духовные отношения. Она отметила, что Левкин сильно переживал после ухода из группы и тяжело заболел в это время. При этом, добавила актриса, певец обладал «внутренним огоньком», который помогал ему преодолевать невзгоды.

«И вот когда он немного поправился, пришел ко мне и принес сверток, поначалу не поняла, подумала, что это "тряпочка какая-то", а потом, когда развернул, я аж ахнула! Показалось, что светилась картина [икона] и светился сам Вова», — рассказала она.

Ранее участники группы «На-На» рассказали о последних годах жизни Владимира Левкина.

Звезда группы «На-На» ушел из жизни 17 ноября после продолжительной болезни.