Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:46, 19 ноября 2024Культура

Федосеева-Шукшина вспомнила об удивившем ее подарке Левкина

Актриса Федосеева-Шукшина рассказала о подаренной Владимиром Левкиным иконе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина вспомнила об удивившем ее подарке от бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Ее слова приводит MK.RU.

По словам артистки, ее с исполнителем связывали духовные отношения. Она отметила, что Левкин сильно переживал после ухода из группы и тяжело заболел в это время. При этом, добавила актриса, певец обладал «внутренним огоньком», который помогал ему преодолевать невзгоды.

«И вот когда он немного поправился, пришел ко мне и принес сверток, поначалу не поняла, подумала, что это "тряпочка какая-то", а потом, когда развернул, я аж ахнула! Показалось, что светилась картина [икона] и светился сам Вова», — рассказала она.

Ранее участники группы «На-На» рассказали о последних годах жизни Владимира Левкина.

Звезда группы «На-На» ушел из жизни 17 ноября после продолжительной болезни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      Депутаты Европарламента бойкотировали выступление Зеленского

      Отказ от выхода российской компании на биржу объяснили словами «инвестируйте на депозит»

      Опытный пилот объяснил овальную форму иллюминаторов в самолетах

      Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      Лавров выразил надежду на внимательное изучение Западом обновленной ядерной доктрины

      Мужчина не хотел ничего решать и поэтому 15 лет ел одно и то же каждый день

      Названы преимущества российского «Медведя» с ракетами

      В Харькове произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше