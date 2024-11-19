Группа «На-На» рассказала о последних днях Левкина

Участники группы «На-На» рассказали о последних годах жизни Владимира Левкина

Участники группы «На-На» рассказали о последних годах жизни Владимира Левкина. Музыканты дали интервью 360.ru.

Заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Жеребкин заявил, что для него уход коллеги был неожиданным и быстрым. «Была мысль, надежда, что Вова справится с этим, что болезнь уже не вернется. Потому что, как дочка родилась, у него все стало лучше. Он даже начал работать», — сказал певец.

Владимир Политов рассказал, что в последнее время по Левкину нельзя было сказать, что он испытывает проблемы со здоровьем. «Говорить о проблемах со здоровьем у него просто не было повода. Бодро держался, не давал поводов переживать за свое здоровье», — отметил он.

Звезда группы «На-На» Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября после продолжительной болезни.