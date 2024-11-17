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13:55, 17 ноября 2024Культура

Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Его знала и любила вся Россия

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин боролся с лимфомой
Денис Рузаев
Денис Рузаев

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет. Смерть артиста наступила утром в воскресенье, 17 ноября, в больнице в Москве. Об этом со ссылкой на супругу певца сообщил «Стархит».

Предварительной причиной смерти Левкина названа лимфома

По предварительным данным, Левкин ушел из жизни из-за лимфомы — рака лимфатической системы. Впервые такой диагноз был поставлен артисту еще в 2003 году. Тогда врачи обнаружили у него заболевание в четвертой стадии. Певец сумел побороть рак, но через десять лет произошел его рецидивом. Фронтмен «На-На» вновь смог вылечиться благодаря курсу химиотерапии и пересадке костного мозга. Ремиссия снова продлилась около десяти лет. За несколько дней до смерти Левкин оказался в больнице с подозрением на пневмонию, а затем был переведен в реанимацию из-за лимфобластного лейкоза.

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Состояние артиста в последние месяцы считали хорошим

Как рассказал пишущий о шоу-бизнесе и музыке журналист Владимир Полупанов, в последние месяцы перед смертью Левкин был в хорошем состоянии. Представитель прессы признался, что встретил певца на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в середине октября — тот выглядел здоровым, даже дав согласие на интервью. Он был в хорошем настроении, хотя и был в черных очках, которые надевал на все светские мероприятия в последние несколько месяцев. Левкин объяснял очки недавно перенесенной операцией.

Сообщается, что 23 ноября певец должен был выступать на концерте в усадьбе «Бушарино». Компанию ему на сцене должна была составить его супруга Марина Левкина.

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бари Алибасов был в ссоре с Левкиным, но назвал его человеком большого таланта

Бывший продюсер и художественный руководитель группы «На-На» Бари Алибасов признался, что из-за ссоры, случившейся после ухода Левкина из коллектива, они не поддерживали отношения, а сам он был обижен на певца и не смог его простить.

Они не разговаривали более 10 лет. Тем не менее Алибасов назвал своего бывшего подопечного человеком большого таланта и выразительной внешности. Замечательным и позитивным человеком покойного также назвала певица Татьяна Буланова, которая назвала новость о смерти Левкина неожиданной и печальной.

Владимир Левкин входил в группу «На-На» с момента ее создания

Левкин, заканчивавший музыкальную школу по классам баяна и гитары, вошел в состав группы «На-На» в момент ее создания в 1989 году — он стал одним из победителей конкурса потенциальных солистов, который устраивал Бари Алибасов. Сам Левкин впоследствии говорил, что удивился тому, что прошел отбор, так как исполнял на нем песни собственного сочинения. Он покинул группу, известную такими песнями, как «Фаина» и «Упала шляпа», в 1998 году. Впоследствии состав коллектива многократно менялся.

Артист был четырежды женат. Его последней супругой стала актриса и певица Марина Ичетовкина. У певца было двое детей от разных браков.

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