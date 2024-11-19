Apple выпустит самый тонкий смартфон

В 2025 году Apple выпустит рекордно тонкий iPhone 17 Air толщиной 6 миллиметров

Корпорация Apple запланировала представить самый тонкий iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на отчет аналитика Джеффа Пу, который подтвердил слухи о том, что в 2025 году Apple готовится выпустить новый смартфон iPhone 17 Air. Девайс должен заменить устройства серии iPhone Plus, аппарат окажется самым тонким смартфоном в истории американского бренда.

По информации Пу, гаджет получит корпус толщиной около 6 миллиметров. Для сравнения, корпус актуальных iPhone 16 Pro и Pro Max имеет толщину 8,25 миллиметра, iPhone 16 и 16 Plus — 7,8 миллиметра. Рекорд по этому показателю в настоящий момент принадлежит iPhone 6, который имеет толщину 6,9 миллиметра. Девайс вышел в 2014 году.

Журналисты MacRumors отметили, что iPhone 6 считается самым тонким смартфоном Apple, но не является рекордсменом по этому показателю среди устройств бренда. Самым тонким гаджетом американского IT-гиганта признают 13-дюймовый планшет iPad Pro, который имеет корпус толщиной 5,1 миллиметра.

В середине ноября компания Apple прекратила продажи переходника для наушников и признала устаревшими ряд гаджетов. Аксессуар под 3,5-миллиметровый разъем появился в 2016 году после выхода iPhone 7.