Италия отдала Украине два из пяти своих комплексов ПВО

Глава МО Италии Крозетто: страна передала Украине 2 из 5 своих комплексов ПВО

Италия передала Украине два из пяти комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которые имелись в распоряжении страны. Об этом заявил глава Министерства обороны республики Гуидо Крозетто, его цитирует агентство ANSA.

«Два из пяти — это важный вклад для страны, соответствует 40 процентов наших инструментов обеспечения противовоздушной обороны», — подчеркнул министр итальянского оборонного ведомства.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что страна отказалась разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать ее дальнобойное оружие для ударов по территории России. По его словам, позиция республики не изменилась: это оружие можно использовать только на украинской территории.