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15:02, 19 ноября 2024Культура

Известная российская группа сменила солистку

«Город 312» впервые выступил с новой солисткой, она спела «Вне зоны доступа»
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Starhit.ru

Известная российская группа «Город 312» выступила в новом составе. Об этом сообщает издание StarHit в своем Telegram-канале.

Журналисты опубликовали ролик, на котором новая солистка коллектива Диана Макарова исполнила главные хиты «Город 312» — песни «Вне зоны доступа» и «Останусь». Выступление прошло на вечеринке в честь 26-летия издания Woman.ru в Москве.

О том, что певица Светлана Назаренко, известная под псевдонимом Ая, покинет состав группы, стало известно весной. Причиной ухода стали последствия коронавируса, которым она переболела трижды. Светлану сменила звезда шоу «Голос» Диана Макарова.

Ранее стало известно, что группа объявила о приостановке концертной деятельности из-за состояния здоровья Аи.

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