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06:07, 19 ноября 2024Мир

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию

Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам саммита в Рио-де-Жанейро
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСаммит G20

Фото: Xie Huanchi / XinHua / Global Look Press

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) приняли декларацию по итогам саммита в Рио-де-Жанейро. Документ опубликован на официальном сайте организации.

Декларация основана на приоритетах председательства Бразилии в G20 и призывает к борьбе с голодом, нищетой и изменением климата, к реформе институтов мирового управления и к устойчивому развитию.

Лидеры стран G20 также высказались за создание свободного от ядерного оружия мира и поприветствовали инициативы по мирному разрешению конфликта на Украине. Вдобавок они выразили обеспокоенность боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что представители Запада предпочли не появляться на совместном фотографировании на саммите G20. На церемонии не появились президент США Джо Байден, а также премьер-министры Канады и Италии Джастин Трюдо и Джорджи Мелони.

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