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13:24, 19 ноября 2024Россия

Мать бойца СВО потребовала выкопать сына из братской могилы по одной причине

Мать бойца СВО из Волгоградской области потребовала выкопать сына из могилы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Мать бойца специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области потребовала выкопать сына из могилы. Об этом сообщает сетевое издание V1.RU.

Россиянка узнала о смерти военнослужащего 2 ноября. Через две недели ей сообщили, что солдата похоронили в братской могиле в Луганске.

Женщина утверждает, что в военкомате ей обещали привезти тело в Волгоградскую область. «Я хочу, чтобы сына привезли домой. Я хочу с ним проститься», — сказала мать бойца. Она попросила военкомат и воинскую часть, в которой служил боец, перезахоронить его на малой родине.

Ранее в Челябинскую область привезли останки воевавшего в Донбассе бойца. Мужчины не стало в 2018 году. Он скрывал от близких участие в боях, говоря им, что занимается восстановлением поврежденных объектов.

ЖЗЛ
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