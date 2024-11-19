Мать бойца СВО потребовала выкопать сына из братской могилы по одной причине

Мать бойца специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области потребовала выкопать сына из могилы. Об этом сообщает сетевое издание V1.RU.
Россиянка узнала о смерти военнослужащего 2 ноября. Через две недели ей сообщили, что солдата похоронили в братской могиле в Луганске.
Женщина утверждает, что в военкомате ей обещали привезти тело в Волгоградскую область. «Я хочу, чтобы сына привезли домой. Я хочу с ним проститься», — сказала мать бойца. Она попросила военкомат и воинскую часть, в которой служил боец, перезахоронить его на малой родине.
Ранее в Челябинскую область привезли останки воевавшего в Донбассе бойца. Мужчины не стало в 2018 году. Он скрывал от близких участие в боях, говоря им, что занимается восстановлением поврежденных объектов.