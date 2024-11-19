Останки воевавшего в Донбассе бойца вернули домой через шесть лет

Останки бойца вернули из Донбасса в Челябинскую область спустя шесть лет

В Челябинскую область спустя шесть лет вернули домой участника боев в Донбассе. Об этом рассказали Ura.ru в пресс-службе фонда «Защитники Отечества».

Роман Золотарев уехал в Донбасс в 2017-м году. Он скрывал от близких свое участие в боевых действиях, говоря, что восстанавливает разрушенные дома.

Мужчины не стало в 2018-м году, мужчину похоронили под Макеевкой. «Все эти годы его мама не находила себе места», — рассказал собеседник издания.

Ранее на Сахалине похоронили сразу семерых участников специальной военной операции. Речь идет о шести рядовых и одном старшем прапорщике. До ухода на спецоперацию они жили в четырех населенных пунктах области.