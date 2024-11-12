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13:51, 12 ноября 2024Россия

Российский губернатор сообщил о смерти сразу семерых жителей на СВО

В Сахалинской области сообщили о смерти на СВО сразу семерых жителей региона
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о смерти нескольких уроженцев региона в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в Telegram.

По словам губернатора региона, из зоны боевых действий не вернулись сразу семь человек — шестеро рядовых и старший прапорщик. До ухода на спецоперацию они жили в четырех населенных пунктах области.

Лимаренко выразил соболезнования родственникам бойцов. Их семьям будет оказана необходимая помощь, добавил он.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе состоялись массовые похороны участников СВО. Жители города Лангепас простились с четырьмя жителями.

ЖЗЛ
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