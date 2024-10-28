Массовые похороны бойцов СВО прошли в российском городе

В ХМАО одновременно похоронили четырех бойцов спецоперации

В городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) состоялись массовые похороны участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Muksun.fm.

Горожане простились сразу с четырьмя военнослужащими.

Об обстоятельствах смерти солдат не сообщается. В соцсетях жители ХМАО выразили соболезнования родственникам бойцов.

Ранее массовые похороны участников СВО прошли в Сургуте. Там похоронили пятерых бойцов, по меньшей мере один из которых проходил службу в отряде «Шторм Z», куда набирают добровольцев из российских колоний.