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15:14, 19 ноября 2024Экономика

Мировые рынки упали после обновления ядерной доктрины России

Bloomberg: новость об обновлении ядерной доктрины РФ всколыхнула мировые рынки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Новость о том, что в России обновили ядерную доктрину, всколыхнула мировые рынки. Основные индексы отреагировали падением, пишет Bloomberg.

Днем во вторник, 19 ноября, фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5 процента. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 4,34 процента. Еще сильнее падение отразилось на Европе: Stoxx 600 потерял 1 процент, а евро подешевел на 0,5 процента. Трейдеры бросились скупать так называемые активы-убежища: золото, швейцарский франк и иену.

Об обновлении ядерной доктрины стало известно ранее во вторник.

В частности, в документе сказано, что теперь Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

Кроме того, Условиями применения ядерного оружия названы атака России и ее союзников баллистическими ракетами; применение противником оружия массового поражения по России и ее союзникам; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ; поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими российской границы. А решение о применении ядерного оружия принимает президент.

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